Lo spazio delle donne di e con Daniela Baldassarra a Maglie

A Maglie, all’Auditorium Cezzi del “Daimon”, si tiene l’inaugurazione dello spazio delle donne, un progetto promosso dalla cooperativa Ventinovenove e vincitore del bando Luoghi Comuni. La serata vede la presenza di Daniela Baldassarra, che presenta il suo lavoro in un evento dedicato alla primavera. L’appuntamento rappresenta l’apertura di una serie di iniziative legate a questa iniziativa.

MAGLIE - La primavera al “Daimon” all’Auditorium Cezzi di Maglie, il progetto della cooperativa Ventinovenove vincitore del bando Luoghi Comuni, inaugura con Daniela Baldassarra. Sabato 21 marzo alle 21, la scrittrice e monologhista pugliese porta in scena “Lo spazio delle donne”, uno spettacolo che punta l’attenzione su alcuni temi legati al mondo femminile: l’indipendenza economica, il peso del giudizio altrui, la cura dell’aspetto, la mancanza di solidarietà tra donne, i pregiudizi sociali e altre. Daniela Baldassarra guida il pubblico in un percorso tematico tra storia, psicologia e credenze popolari, con un reading ironico e provocatorio sul tema della maternità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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