Referendum Giustizia il Movimento delle Donne | La riforma frammenta la cultura giuridica sulla violenza di genere

A meno di una settimana dal voto sul referendum sulla giustizia, il Movimento delle Donne di Bergamo ha annunciato la propria opposizione alla riforma costituzionale. Secondo il gruppo, la modifica proposta avrebbe l’effetto di frammentare la cultura giuridica relativa alla violenza di genere. La posizione è stata comunicata pubblicamente in vista delle prossime consultazioni popolari.

Bergamo. Manca meno di una settimana al voto popolare sulla riforma della giustizia. A pochi giorni dal referendum, il Movimento delle Donne di Bergamo esprime la sua contrarietà alla riforma costituzionale. “Interviene principalmente sull’organo di governo autonomo della magistratura, il Csm, introducendo nuovi assetti e la separazione tra magistratura giudicante e requirente in due distinti consigli superiori, oltre ad un terzo organo per i provvedimenti disciplinari – osserva il Movimento -. Non affronta, però, i nodi più urgenti della giustizia italiana: i tempi troppo lunghi dei processi, la difficoltà di accesso ai diritti e la qualità della tutela per chi subisce violenza”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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