A Roma il gesto pazzesco di una persona Deriva di estremismo? Non è la nostra

A Roma, un giovane ebreo di 21 anni ha compiuto un gesto che ha attirato l’attenzione. La giornata del 25 aprile si è conclusa con momenti di tensione legati a questa azione. Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, ha commentato l’episodio, che si aggiunge a un quadro di tensioni legate a estremismi. La vicenda si inserisce in un contesto di eventi che hanno coinvolto diverse figure e realtà.

Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, è stato un 25 Aprile di tensioni ma ora emerge il gesto folle di un 21enne ebreo romano. Che può dire? «Che è una cosa pazzesca, inaspettata. Il gesto cruento commesso da quella persona è vergognoso. Noi siamo contro la violenza, da sempre. E condanniamo senza riserve l’accaduto, auspicando che le indagini facciano il loro corso rapidamente». E le due persone che state vittima di questo gesto? «Li andrei a trovare, se potessi. Hanno tutta la nostra solidarietà incondizionata». Il 21enne ha affermato di appartenere alla Brigata ebraica. È stato smentito, ma che potrebbe significare? «Che non sa nemmeno cosa sia la Brigata ebraica, che aiutato a liberare l’Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "A Roma il gesto pazzesco di una persona. Deriva di estremismo? Non è la nostra" Notizie correlate Leggi anche: Terni, la Macelleria Pucci festeggia il milione: “Dietro ogni follower una persona che crede nella nostra storia” Olimpiadi, short track: la "nostra" Valtellina ci regala un altro pazzesco ora grazie ad Arianna FontanaTrionfa l'Italia di Arianna Fontana! Nella prima giornata del programma olimpico di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - come... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: 25 aprile, Anna Foa: Abbiamo un governo che deriva direttamente dalla Repubblica Sociale; Spari sul 25 aprile: fermato Eithan Bondì, 21 anni, per tentato omicidio; Spari a Roma il 25 aprile, fermato un 21enne per tentato omicidio. Faccio parte della Brigata ebraica; Roma, partigiano infame sui manifesti prima del 25 aprile. L’Anpi accusa la Comunità ebraica: deriva estremistica di alcuni gruppi«Non può sfuggire a nessuno l’estrema gravità della vicenda. Da tempo assistiamo a una deriva estremistica e intimidatoria di parte di alcuni esponenti della Comunità ebraica di Roma». Il giorno dell’ ... corriere.it Non si tratta di uno status che deriva da un'assenza, ma di una condizione vera e propria, che impatta sull'accesso alle terapie e sulla difficoltà di presa in carico - facebook.com facebook Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al Presidente Trump, alla First Lady Melania, al Vice Presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera. Nessun odio politico x.com