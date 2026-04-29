A Roma il gesto pazzesco di una persona Deriva di estremismo? Non è la nostra

Da ilgiornale.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, un giovane ebreo di 21 anni ha compiuto un gesto che ha attirato l’attenzione. La giornata del 25 aprile si è conclusa con momenti di tensione legati a questa azione. Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, ha commentato l’episodio, che si aggiunge a un quadro di tensioni legate a estremismi. La vicenda si inserisce in un contesto di eventi che hanno coinvolto diverse figure e realtà.

Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, è stato un 25 Aprile di tensioni ma ora emerge il gesto folle di un 21enne ebreo romano. Che può dire? «Che è una cosa pazzesca, inaspettata. Il gesto cruento commesso da quella persona è vergognoso. Noi siamo contro la violenza, da sempre. E condanniamo senza riserve l’accaduto, auspicando che le indagini facciano il loro corso rapidamente». E le due persone che state vittima di questo gesto? «Li andrei a trovare, se potessi. Hanno tutta la nostra solidarietà incondizionata». Il 21enne ha affermato di appartenere alla Brigata ebraica. È stato smentito, ma che potrebbe significare? «Che non sa nemmeno cosa sia la Brigata ebraica, che aiutato a liberare l’Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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