Terni la Macelleria Pucci festeggia il milione | Dietro ogni follower una persona che crede nella nostra storia
L’Antica Macelleria Pucci di Terni ha raggiunto un milione di follower sulla sua pagina Facebook. Per celebrare questo risultato, l’azienda ha condiviso un messaggio in cui ha ringraziato coloro che seguono le sue attività, sottolineando che dietro ogni follower c’è una persona che crede nella propria storia. Il traguardo è stato annunciato pubblicamente sui social network dell’attività.
Un milione di follower su facebook. Un traguardo ragguardevole raggiunto dall’Antica Macelleria Pucci che ha festeggiato il raggiungimento della cifra tonda. Il titolare Andrea Pucci ha pubblicato un post celebrativo ringraziando tutti gli utenti che, ogni giorno, seguono con attenzione e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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