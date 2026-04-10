Terni la Macelleria Pucci festeggia il milione | Dietro ogni follower una persona che crede nella nostra storia

L’Antica Macelleria Pucci di Terni ha raggiunto un milione di follower sulla sua pagina Facebook. Per celebrare questo risultato, l’azienda ha condiviso un messaggio in cui ha ringraziato coloro che seguono le sue attività, sottolineando che dietro ogni follower c’è una persona che crede nella propria storia. Il traguardo è stato annunciato pubblicamente sui social network dell’attività.