Olimpiadi short track | la nostra Valtellina ci regala un altro pazzesco ora grazie ad Arianna Fontana

Nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’Italia fa ancora festa nello short track. Arianna Fontana porta a casa un’altra medaglia d’oro, questa volta nella staffetta mista. La sua squadra ha ottenuto il risultato record nella prima giornata di gare, confermando il talento e la determinazione degli azzurri. È un grande risultato che fa sognare ancora di più gli appassionati italiani.

Trionfa l'Italia di Arianna Fontana! Nella prima giornata del programma olimpico di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - come riportato dal collega Giuseppe Maiorana di SondrioToday - gli azzurri, infatti, hanno conquistato la medaglia d'oro nella staffetta mista. La campionessa di Polaggia, già atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi invernali. Per la 35enne valtellinese arriva così la dodicesima medaglia olimpica della carriera, senza interruzioni da Torino 2006, ed è ora a una sola medaglia dal record italiano dello schermidore Edoardo Mangiarotti. Nei quarti di finale, l'Italia ha schierato ben tre atleti valtellinesi: Luca Spechenauser, Arianna Fontana ed Elisa Confortola, con il quartetto completato da Pietro Sighel.🔗 Leggi su Quicomo.it

L’Italia conquista il primo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Dalle prime ore del mattino, gli atleti sono scesi sulla pista di short track a Pechino per le batterie dei 500 femminili.

