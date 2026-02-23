Rieti casolare trasformato in centrale della droga | arrestato un uomo che doveva già scontare una pena

Un uomo è stato arrestato a Rieti dopo che i Carabinieri hanno scoperto un casolare trasformato in una centrale dello spaccio. La sua presenza nel luogo, dove si trovavano droga e armi, ha portato al fermo. L’uomo, che doveva già scontare una pena, ha opposto resistenza durante l’intervento. La scoperta ha portato a ulteriori accertamenti sulle attività illecite nel territorio. La vicenda si chiude con l’arresto e il sequestro di materiale illecito.

Eseguito un arresto dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti. Un cittadino marocchino, senza fissa dimora in Italia, è stato fermato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'intervento è stato effettuato nei pressi di un casolare abbandonato alle porte della città, dopo che nei giorni scorsi erano state segnalate attività sospette nella zona. Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l'operazione ha preso avvio a seguito di diverse segnalazioni giunte alla Centrale Operativa della Compagnia di Rieti.