Referendum giustizia | a Rieti esperti a confronto ecco cosa cambia

Il PD di Rieti ha organizzato un incontro sulla riforma della giustizia, deciso dopo le modifiche introdotte dal governo, che coinvolgono procedure e tempi dei processi. L’obiettivo è chiarire come le nuove norme influenzeranno cittadini e professionisti del settore giudiziario. La discussione si terrà venerdì 27 febbraio alle 17:30 nella sede di via F. Si tratta di un momento di confronto diretto con esperti del settore.

Il circolo del Partito Democratico di Rieti ha organizzato un incontro di approfondimento sul referendum sulla giustizia, in programma per venerdì 27 febbraio alle ore 17:30 presso la sede di via F.lli Cervi 1. L'evento, che vedrà la partecipazione dell'avvocato Letizia Carosella, si propone di illustrare i contenuti del referendum, analizzandone i profili giuridici e le possibili conseguenze. L'iniziativa mira a coinvolgere i cittadini in un momento di informazione e partecipazione attiva, in linea con i valori democratici del partito.