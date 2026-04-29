A Ponza non arriva la posta Sindaco e residenti contro i portalettere | ecco cosa sta succedendo

A Ponza, da più di due mesi, la consegna della posta è irregolare. I residenti e il sindaco segnalano che molte bollette non arrivano e alcuni atti amministrativi sono in ritardo. La situazione sta creando problemi alle imprese locali, che non riescono a ricevere documenti fondamentali. La causa sembra essere legata a una controversia tra il personale postale e le autorità locali.

Ponza, 29 aprile 2026 – Da oltre due mesi, a Ponza, l a posta viaggia a singhiozzo. Bollette non recapitate, atti amministrativi bloccati, imprese in difficoltà. Il sindaco Francesco Ambrosino ha rotto gli indugi con delle dichiarazioni che puntano il dito contro il servizio di Poste e, in particolare, contro i portalettere “non del posto”, incapaci – a suo dire – di orientarsi in un territorio complesso come quello dell’isola. Parole che hanno infiammato il clima, fino a provocare, secondo quanto denunciato dal sindacato SLP CISL, episodi di ostilità verbale da parte dei residenti ai danni dei portalettere all’interno dell’ufficio postale e durante i giri di consegna.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate La protesta dei tennisti contro gli Slam: ecco cosa sta succedendoNei giorni scorsi moltissimi tennisti del calibro di Sinner, Draper, Coco Gauff, Sabalenka, Medvedev e Shelton hanno condiviso o commentato il video... Leggi anche: Ferguson Roma, arriva l’attacco al tecnico Gasperini! Ecco cosa sta succedendo, le ultimissime Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Scoppia incendio in casa a Ponza e cede il pavimento: ustionata soccorritrice Protezione Civile; AL PORTO DI PONZA ARRIVA UNA VELA PER IL CUORE: DAL 5 AL 15 MAGGIO SCREENING GRATUITI; La forza di Deborah, ustionata e ferita urlava agli altri volontari: Non è niente, continuiamo a lavorare. Poi si è accasciata; Incendio a Ponza, volontaria ferita: solidarietà dalla Regione Lazio. Ponza, sequestrati oltre 200 accessori di moda non a norma In particolare, sui prodotti mancavano indicazioni essenziali come provenienza, tipologia della merce, dati del produttore o dell’importatore e informazioni in lingua italiana per il consumatore fin - facebook.com facebook