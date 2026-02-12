Ferguson Roma arriva l’attacco al tecnico Gasperini! Ecco cosa sta succedendo le ultimissime
A Roma si alza la tensione intorno a Gasperini. Kevin Kilbane, ex giocatore irlandese, ha difeso Ferguson e criticato il modo in cui il tecnico gestisce il giovane attaccante. La polemica è scoppiata nelle ultime ore, con le critiche che si fanno sempre più insistenti. La situazione è calda e potrebbe portare a sviluppi importanti nelle prossime partite.
Calciomercato Roma, Ferguson ritorna al Brighton? Cosa sta succedendo
Conferenza stampa Gasperini pre Roma Stoccarda: «L’attenzione maggiore è rivolta al Milan. Ecco cosa è successo con Bailey, mentre il futuro di Ferguson…»
Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa le ultime novità in vista della sfida di Europa League tra Roma e Stoccarda.
