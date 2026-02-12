Ferguson Roma arriva l’attacco al tecnico Gasperini! Ecco cosa sta succedendo le ultimissime

A Roma si alza la tensione intorno a Gasperini. Kevin Kilbane, ex giocatore irlandese, ha difeso Ferguson e criticato il modo in cui il tecnico gestisce il giovane attaccante. La polemica è scoppiata nelle ultime ore, con le critiche che si fanno sempre più insistenti. La situazione è calda e potrebbe portare a sviluppi importanti nelle prossime partite.

Como, Ludi svela: «Nico Paz è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi. Su Vergara.» Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi 'no', retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Lys Gomis dice tutto: «Perin? Negli anni è diventato un vero amico. Il padre, la dipendenza e le bravate.» Kelly sicuro: «Qui devi vivere e respirare questa maglia. Inter Juve? Si sente un'atmosfera diversa» Infortunio De Ketelaere, arrivano buone notizie! Intervento riuscito per il nerazzurro, la nota del club Lys Gomis dice tutto: «Perin? Negli anni è diventato un vero amico. Conferenza stampa Gasperini pre Roma Stoccarda: «L'attenzione maggiore è rivolta al Milan. Ecco cosa è successo con Bailey, mentre il futuro di Ferguson…» Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa le ultime novità in vista della sfida di Europa League tra Roma e Stoccarda. Mercato, la Roma blocca Ferguson: sfuma l'assalto del Galatasaray Roma, oggi Dybala e Ferguson in gruppo? Le ultime Roma, le ultime su Dybala, Ferguson ed Hermoso in vista del Cagliari. Addio Lazio: arriva al posto di FergusonAnche dopo la trasferta di Atene, Evan Ferguson ha continuato ad allenarsi a parte a causa del dolore alla caviglia sinistra. Coperto nel ruolo da Donyell Malen e Robinio Vaz, a differenza dell'Europa Infortunati Roma | Dybala, Koné, Ferguson, Dovbyk, Hermoso, Vaz e Angelino: i nuovi tempi!Infortunati Roma - Alla vigilia di Roma-Cagliari mister Gasperini è intervenuto in conferenza stampa e, proprio da lì, sono #Kilbane: " #Gasperini danneggia #Ferguson, #Roma o #Brighton intervengano" #ASRoma FLASH - Roma, Dybala è tornato in gruppo! Hermoso, Ferguson, Soulé e novità Vaz

