A Pisa la mostra fotografica Le Marianne d’Italia – Il coraggio delle donne

A Pisa è aperta la mostra fotografica intitolata “Le Marianne d’Italia – Il coraggio delle donne”, che presenta le immagini di ottanta donne riconosciute come protagoniste della storia democratica italiana. La rassegna si concentra su ritratti e testimonianze visive di figure femminili che hanno contribuito alla costruzione e alla difesa dei valori democratici nel Paese. L’esposizione rimarrà visitabile fino a una data da definirsi.

rende omaggio ad ottanta donne che hanno costruito la democrazia nel nostro Paese. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A Pisa la mostra fotografica “Le Marianne d’Italia – Il coraggio delle donne” A Pisa la mostra fotografica Le Marianne d'Italia – Il coraggio delle donne Notizie correlate Mozzanica la mostra fotografica ‘I miei colori’: 32 ritratti di donne tra coraggio, libertà e rinascitaMozzanica (Bergamo), 11 marzo 2026 – Dal 28 marzo al 12 aprile 2026, il Centro Yana Malaiko (la giovane uccisa nel 2023 a Castiglione delle Stiviere,... Leggi anche: Fotografia, bando e mostra per 'Il Coraggio delle donne' che hanno superato cancro Altri aggiornamenti Temi più discussi: I fratelli Gioli e la pittura a Pisa fra Otto e Novecento. Mostra a Palazzo Blu | Comune di Pisa - Pisa; Piero Macola. Paesaggi di vita - Mostra - Pisa - Palazzo Blu; Mostra 'Lo stato dell’arte. Giovani artisti in provincia di Pisa' al Museo della Grafica; Teatro Verdi di Pisa mostra i manifesti storici dell'800. PISA, A PALAZZO BLU I PAESAGGI DI VITA DI PIERO MACOLAUna mostra a Pisa per raccontare vent’anni di ricerca visiva e narrativa dell’artista Piero Macola. Ai suoi Paesaggi di vita Palazzo Blu dedicherà, infatti, tre intere stagioni. È una mostra grafica c ... opinione.it Teatro Verdi di Pisa mostra i manifesti storici dell'800Per la prima volta dopo un secolo e mezzo i manifesti storici del Teatro Verdi di Pisa ritornano a mostrarsi al pubblico recuperando così, grazie a un importante restauro, la loro originaria funzione. ansa.it A Pisa accadono cose pittoresche. Dopo il commissariamento del Pd provinciale (con Vinicio Peluffo) è stato commissariato anche il Pd comunale. Arriva Nico Stumpo x.com Libreria Fogola Pisa. Mantap Music · Food Time. Ringrazio @ce.chill per la bellissima concessione - facebook.com facebook