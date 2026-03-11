Mozzanica la mostra fotografica ‘I miei colori’ | 32 ritratti di donne tra coraggio libertà e rinascita

Dal 28 marzo al 12 aprile 2026, il Centro Yana Malaiko a Mozzanica ospiterà la mostra fotografica ‘I miei colori’, composta da 32 ritratti di donne che rappresentano temi come coraggio, libertà e rinascita. La mostra si svolge nella sede dell’Associazione Y, situata nella provincia di Bergamo, e presenta immagini che celebrano l’identità e la forza femminile attraverso l’obiettivo di diversi fotografi.

Mozzanica (Bergamo), 11 marzo 2026 – Dal 28 marzo al 12 aprile 2026, il Centro Yana Malaiko (la giovane uccisa nel 2023 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di mantova) di Mozzanica, nella Bergamasca, sede operativa dell ’Associazione Y.A.N.A. – You Are Not Alone ODV, ospiterà la mostra fotografica “I miei colori”, progetto artistico dell’autore Angelo Cucchi dedicato alla forza e alla dignità delle donne. Non una mostra sulla violenza, ma una mostra sulla rinascita. L’associazione nel nome di Yana Malaiko: appello per continuare ad aiutare le vittime di violenza La mostra fotografica. “I miei colori” racconta le donne non come vittime, ma come protagoniste della propria storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mozzanica la mostra fotografica ‘I miei colori’: 32 ritratti di donne tra coraggio, libertà e rinascita Articoli correlati "Voci di donne siciliane": all'Arenella l'incontro tra memoria, coraggio e libertàStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran... Udine: “Donne di Donne”, la mostra fotografica che celebra lo sguardo femminile e i suoi molteplici volti.Udine è la cornice di “Donne di Donne”, una mostra fotografica inaugurata presso la Galleria FARè che celebra lo sguardo femminile attraverso le...