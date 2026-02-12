Fotografia bando e mostra per ' Il Coraggio delle donne' che hanno superato cancro

A Roma si prepara un evento dedicato alle donne che hanno combattuto e vinto il battito contro il cancro. È in arrivo un concorso fotografico e una mostra per mettere in mostra il loro coraggio. L’obiettivo è raccontare le loro storie di resistenza e speranza, dando spazio a immagini che parlano di forza e resilienza. La città si anima di iniziative che vogliono celebrare queste donne e il loro percorso di lotta.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Un bando fotografico e una mostra per raccontare la forza delle donne che hanno affrontato e superato il cancro. Il 16 febbraio, alle 11, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, a Caserta, sarà inaugurata la mostraevento quale momento conclusivo del concorso fotografico 'Il Coraggio delle Donne: la vita al di là del cancro', allo scopo di promuovere una riflessione sulla resilienza femminile attraverso l'arte fotografica. Per i saluti istituzionali saranno presenti, insieme al Rettore, Gianfranco Nicoletti, il ministro della Salute, Orazio Schillaci e il Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'Università Vanvitelli di Caserta promuove un progetto fotografico e una mostra dedicati alle donne che hanno affrontato e superato il cancro.

Il Coraggio delle Donne: la vita al di là del cancro

