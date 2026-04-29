Durante la partita tra PSG e Bayern Monaco, è stato commentato in diretta un cambiamento nel modo di giocare di Khvicha Kvaratskhelia, rispetto alla sua esperienza a Napoli. Fabio Capello ha analizzato come l’esterno georgiano abbia mostrato caratteristiche diverse, evidenziando l’influenza del nuovo allenatore sulla sua evoluzione. La differenza tra le prestazioni attuali e quelle nelle stagioni passate con il club italiano è stata oggetto di discussione.

Khvicha Kvaratskhelia corre diversamente al PSG rispetto a Napoli. Fabio Capello analizza la metamorfosi dell’esterno georgiano: Luis Enrique ha estratto qualità che gli azzurri non erano riusciti a sviluppare pienamente durante la permanenza in Serie A. Kvaratskhelia a Napoli: il talento grezzo senza impegno difensivo. Nel primo anno al Napoli, l’esterno georgiano rappresentava un’arma offensiva devastante negli ultimi trenta metri. Gli avversari non riuscivano a contenerlo quando aveva voglia di giocare. Ma la costanza era il vero problema. La difesa era facoltativa: se Kvaratskhelia decideva di rientrare, lo faceva; se preferiva restare in attacco, nessuno lo obbligava.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “A Napoli non era così!”: la sentenza in diretta su Kvara dopo PSG-Bayern

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