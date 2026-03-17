Durante gli ottavi di finale di Champions League, lo Sporting ha battuto il Bodo Glimt 5-0 ai supplementari. Il Paris Saint-Germain ha invece vinto 2-0 contro la squadra avversaria con gol di Kvara e Barcola. La cronaca delle partite è aggiornata in tempo reale da Calcionews24, che fornisce sintesi e tabellini di tutte le gare della competizione.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League: Sporting Bodo Glimt 5-0 ai supplementari, Kvara e Barcola per lo 0-2 del Psg

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