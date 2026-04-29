A Monza torna il MiMo | sfrecceranno in pista supercar e hypercar

A Monza si prepara la nuova edizione del MiMo, il Milano Monza Motor Show, che si terrà dal 26 al 28 giugno 2026. Durante i tre giorni, l’Autodromo ospiterà numerose supercar e hypercar che sfrecceranno in pista. L’evento vede la partecipazione di diversi marchi e costruttori, con esposizioni e prove su strada e in pista. La manifestazione coinvolge appassionati e addetti ai lavori provenienti da varie regioni.

Per tre giorni l’Autodromo di Monza diventerà la casa delle supercar e delle hypercar. È già pronto il programma dell’edizione 2026 del MiMo-Milano Monza Motor Show che si svolgerà dal 26 al 28 giugno. L’ingresso è gratuito.Che cosa ci sarà al MiMo 2026Palcoscenico speciale, anche per questa.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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