Il settore automobilistico si prepara a due eventi principali tra Monza e Torino, con il Salone Auto Torino e il Milano Monza Motor Show che hanno annunciato i programmi per le prossime stagioni. A Monza si terrà una manifestazione dedicata alle hypercar, mentre a Torino sono previsti test drive e presentazioni di nuove vetture. Gli appuntamenti si svolgeranno durante l’estate e l’autunno 2026, coinvolgendo appassionati e addetti ai lavori.

Il settore automobilistico pianifica un appuntamento doppio tra le piste di Monza e le strade di Torino, con il Salone Auto Torino e il Mimo Milano Monza Motor Show che presentano i propri calendari per l’estate e l’autunno 2026. Durante la Milano Design Week, Andrea Levy, presidente delle due manifestazioni, ha illustrato le strategie di un modello espositivo che, in dieci anni, è riuscito a portare i motori direttamente nelle aree urbane, creando un ponte tra i produttori e la cittadinanza che oggi viene studiato anche in altri contesti europei. Un calendario tra velocità pura e test drive cittadini. Le date per i prossimi eventi sono già state fissate, delineando una programmazione che spazia dall’adrenalina del circuito all’esposizione urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motori in festa: tra hypercar a Monza e test drive a Torino

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