Per il 2026, il MIMO Milano Monza Motor Show e il Salone Auto Torino hanno annunciato i loro programmi, confermando una formula che combina esposizioni di veicoli e prove su strada. Gli eventi prevedono momenti dedicati alle supercar in pista e spazi dedicati al settore commerciale nelle piazze delle città, con un calendario che si inserisce nel tradizionale panorama motoristico italiano.

MIMO Milano Monza Motor Show e Salone Auto Torino presentano i calendari per il 2026, consolidando un modello di eventi che integra l’esposizione commerciale con la dinamicità dei test su strada. Le due manifestazioni, lanciate ufficialmente via Tortona 35 durante la Milano Design Week, puntano a trasformare il settore automotive in un’esperienza territoriale diffusa, capace di generare business diretto tra produttori e consumatori. Il primo grande appuntamento è fissato per il periodo dal 26 al 28 giugno presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Il MIMO si concentrerà sulla componente dinamica, mettendo in pista supercar e hypercar per offrire una fruizione immersiva del prodotto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MIMO e Salone Torino 2026: supercar in pista e business nelle piazze

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