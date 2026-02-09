Colpo vincente a Casignana centrato un 5 al SuperEnalotto | ecco quanto porta a casa il vincitore

Questa mattina a Casignana un giocatore ha centrato un “5” al SuperEnalotto. La schedina vincente ha portato a casa circa 11 mila euro. La notizia si diffonde velocemente tra chi spera di fare il grande colpo. Per ora, nessuno ha rivendicato il premio, ma il vincitore avrà qualche giorno per reclamare la vincita. La fortuna continua a sorridere alla provincia di Reggio Calabria.

La fortuna fa nuovamente tappa a Reggio Calabria. Sabato 7 febbraio, come riportato da Agipronews, a Casignana, in provincia di Reggio Calabria, è stato centrato un "5" da 11.004,60 euro presso il bar Tabacchi di via Giambacca 89. L'ultimo "6" da 35,4 milioni è stato centrato il 22 maggio 2025 a.

