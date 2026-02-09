Colpo vincente a Casignana centrato un 5 al SuperEnalotto | ecco quanto porta a casa il vincitore

Da reggiotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Casignana un giocatore ha centrato un “5” al SuperEnalotto. La schedina vincente ha portato a casa circa 11 mila euro. La notizia si diffonde velocemente tra chi spera di fare il grande colpo. Per ora, nessuno ha rivendicato il premio, ma il vincitore avrà qualche giorno per reclamare la vincita. La fortuna continua a sorridere alla provincia di Reggio Calabria.

La fortuna fa nuovamente tappa a Reggio Calabria. Sabato 7 febbraio, come riportato da Agipronews, a Casignana, in provincia di Reggio Calabria, è stato centrato un “5” da 11.004,60 euro presso il bar Tabacchi di via Giambacca 89. L’ultimo “6” da 35,4 milioni è stato centrato il 22 maggio 2025 a.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Reggio Calabria

SuperEnalotto, a Napoli colpo di Capodanno: quanto si è aggiudicato il vincitore

Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 30 dicembre, a Napoli è stato centrato un premio significativo con un “5”, secondo quanto riportato da Agipronews.

Colpo di fortuna alla Tabaccheria Paris di viale Dante: centrato un 4+1 al Superenalotto

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Reggio Calabria

Argomenti discussi: Colpo vincente nel Reggino, centrato un 5 al SuperEnalotto: ecco quanto porta a casa il vincitore.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.