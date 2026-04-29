A Lissone il villaggio in rosa

Dal 30 aprile al 3 maggio, piazza IV Novembre a Lissone accoglie il Villaggio in rosa, una manifestazione dedicata al mondo femminile. L’evento comprende cucine provenienti da diversi paesi, musica dal vivo con band femminili, mercatini di hobbisti, creativi e collezionisti, oltre a stand vintage e un’area dedicata alle attività per le donne. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo vari espositori e artisti locali.

Dal 30 aprile al 3 maggio piazza IV Novembre a Lissone ospita il Villaggio in rosa, la manifestazione dedicata al mondo femminile con cucine tipiche nazionali e internazionali, serate live con band femminili, mercatini di hobbisti, creativi e collezionisti, stand vintage e area dedicata alle.🔗 Leggi su Monzatoday.it Affittacamere Arosio | Monza, Italy | Hotel Review Notizie correlate Di Rosa al Villaggio Mosè, diretta pubblica per presentare il progetto di riscattoDomani, sabato 14 febbraio, alle 11, il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa sarà in diretta pubblica dal Villaggio Mosè per mostrare ai cittadini le... Anytime Fitness inaugura il suo primo club a LissoneAnytime Fitness, il più grande network di palestre al mondo e l’unico presente in tutti i continenti, ha aperto sua prima struttura a Lissone.