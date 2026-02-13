Di Rosa al Villaggio Mosè diretta pubblica per presentare il progetto di riscatto

Giuseppe Di Rosa ha scelto il Villaggio Mosè per incontrare i cittadini e spiegare il suo piano di riscatto del quartiere. La mattina di domani, sabato 14 febbraio, alle 11, il candidato sindaco si collegherà in diretta pubblica per mostrare le condizioni attuali dell’area e presentare le iniziative previste. Durante l’evento, illustrerà i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria che intendono migliorare la qualità della vita dei residenti e riqualificare le strade e gli spazi pubblici.

Domani, sabato 14 febbraio, alle 11, il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa sarà in diretta pubblica dal Villaggio Mosè per mostrare ai cittadini le condizioni del quartiere e illustrare il progetto di riscatto legato alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La diretta partirà dal distributore Eni, punto di ritrovo simbolico da cui prenderà avvio un percorso di denuncia e proposta, con immagini e spiegazioni sul campo. Secondo Di Rosa, da oltre trent’anni il Villaggio Mosè rappresenta uno dei principali bacini di entrata per le casse comunali, con milioni di euro versati da cittadini, cooperative e imprenditori sotto forma di oneri di urbanizzazione, sanatorie edilizie e permessi di costruire.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scene di file selvaggi al McDrive del Villaggio Mosè riaccendono le preoccupazioni sulla viabilità.

12 febbraio 1997. Al villaggio Mosè di Agrigento, attentato contro Giulio Castellino, ufficiale sanitario a Palma di Montechiaro e dirigente del Servizio d'igiene pubblica alla Usl di Agrigento. Morirà il 25 febbraio. Aveva ricevuto intimidazioni. Altri medici di Palm - facebook.com facebook