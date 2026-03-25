Al Virgilio Marone per scegliere il futuro | ad Avellino scuole e università insieme per l’orientamento

Questa mattina, nelle aule e nella palestra del liceo Virgilio Marone, si sono svolti incontri tra studenti, docenti e rappresentanti di università e istituzioni locali. L’obiettivo è aiutare i giovani a orientarsi nelle scelte future, approfondendo le varie opzioni di studio e formazione. L’evento si inserisce in un progetto che coinvolge scuole superiori e università della zona, con l’intento di facilitare il percorso di orientamento dei ragazzi di quarta e quinta superiore.

Avellino, 25 marzo 2026 — C'è un'età in cui tutto sembra urgente e niente è ancora deciso. È quella dei diciassettenni, dei ragazzi di quarta che si avvicinano alla maturità con una domanda che pesa più di qualsiasi interrogazione: cosa farò dopo? Questa mattina, nelle aule e in palestra del liceo Publio Virgilio Marone di via Tommaso Cappuccini, qualcuno ha provato ad aiutarli a rispondere. Ci sono eventi che assomigliano alle vetrine: tanti stand, tanti depliant, poco altro. Questo non era così. In palestra, l'area espositiva con atenei, accademie ed enti di formazione. Poi i questionari di orientamento, il tutoraggio individuale, e una ricognizione delle opportunità concrete: borse di studio, agevolazioni, sostegni economici per chi vuole proseguire negli studi ma non sa ancora se può permetterselo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Al Virgilio Marone per scegliere il futuro: ad Avellino scuole e università insieme per l’orientamento Articoli correlati Open Day al via all’Università di Firenze, tre giorni di orientamento per scegliere il proprio futuroFirenze, 2 febbraio 2026 – L’Università di Firenze organizza il 5, 6 e 7 febbraio 2026 l’Open Day dedicato all’orientamento universitario. Sport e scuola: l'Unicusano Avellino Basket incontra i ragazzi del "Publio Virgilio Marone"Prosegue con entusiasmo il progetto "Scuola e Sport", l'iniziativa promossa dall’Unicusano Avellino Basket per stringere un legame sempre più forte... Tutto quello che riguarda Virgilio Marone Temi più discussi: Educational Tour ad Avellino: studenti a confronto per orientare le scelte sul futuro; La meglio gioventù d’Italia ad Acerra per sfidarsi a colpi di Eneide; CARABINIERI DI BRINDISI * : INCONTRI SULLA LEGALITÀ A FRANCAVILLA FONTANA, 140 STUDENTI RICEVONO LEZIONI SU BULLISMO E SICUREZZA STRADALE; Francavilla Fontana, i Carabinieri incontrano 140 studenti per educare alla legalità. Scuola e Sport: l'Avellino Basket in visita al Liceo Publio Virgilio MaroneProsegue con entusiasmo il progetto Scuola e Sport, l'iniziativa promossa dall’Unicusano Avellino Basket per stringere un legame sempre più forte tra il club biancoverde e le istituzioni scolastiche ... msn.com Quarto, a casa Mehari di scena la III edizione del premio Letterario Nazionale «Publio Virgilio Marone»Sabato 17 si terrà la cerimonia di premiazione della III edizione del premio Letterario Nazionale «Publio Virgilio Marone». L’evento si svolgerrà a Quarto, a «piazza Giancarlo Siani. Giornalista» di ... ilmattino.it "Gli alberi sono ricoperti di foglie, i campi d'erba; sbocciano i fiori; gli uccelli cantano sui cespugli; e la Natura ha compiuto tutta la primavera", Publio Virgilio Marone La foto è di @Pasquale Spinelli #naturaacavallo #primavera #turismoequestre #modena - facebook.com facebook