All’hub Too Lele Sangalli chiude Oggi studio domani fatturo! e inaugura la mostra Dal valore al segno

Venerdì 6 marzo alle 18 si conclude all’hub Too Lele Sangalli la rassegna “Oggi studio, domani fatturo!”, un ciclo di incontri dedicato alla comunicazione visiva promosso da Too e supportato dalla Biblioteca Comunale Passerini-Landi. La manifestazione ha coinvolto studenti e giovani professionisti, offrendo loro un’occasione di confronto e approfondimento nel settore. Contestualmente, si inaugura la mostra intitolata “Dal valore al segno”.

Si chiude venerdì 6 marzo alle ore 18 con un appuntamento dedicato alla comunicazione visiva la rassegna Oggi studio, domani fatturo!, il ciclo di incontri promosso da Too e rilanciato dalla Biblioteca Comunale Passerini-Landi, nato per offrire a studenti e giovani professionisti un confronto diretto con chi ha trasformato la creatività in lavoro. Protagonista dell'ultimo incontro sarà Lele Sangalli, graphic designer specializzato in logo design, brand e visual identity, che racconterà cosa significa progettare identità visive oggi.