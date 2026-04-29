A Furtuna | a Cittanova la commedia brillante di Franchinu U Funtanaru
Un tuffo nella Calabria popolare del primo dopoguerra, tra vicoli storici, sogni e l’eterno interrogativo sul ruolo della sorte nel destino umano. Giovedì 30 aprile alle ore 21, il palcoscenico del Teatro Gentile di Cittanova ospiterà la commedia brillante "A Furtuna" di Franchinu U Funtanaru.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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