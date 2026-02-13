Un giorno in più | la nuova commedia brillante di Orazio Bottiglieri al Cineteatro colosseum

Orazio Bottiglieri porta al Cineteatro Colosseum di Palermo la sua ultima commedia,

Arriva al Cineteatro Colosseum di Palermo, la nuova commedia brillante di Orazio Bottiglieri, "Un giorno in più". Sul palco Orazio Bottiglieri, Elena Sparacino, Massimo Eugenio, Eleonora Randazzo, Dario Scarpati e Piero Calabrese, con la regia tecnica di Grazia Bottiglieri.Carmelo e Lucia sono due affiatati coniugi che ospitano nella loro casa tre vivaci vecchietti, ognuno con una grande peculiarità: un convinto Garibaldino, un dolce musicista muto e un latin lover cieco, più o meno.I tre colorano le loro giornate ma, ahimè, limitano anche i momenti di affetto e intimità che una coppia felice agogna, tant'è che i due decidono di assumere come infermiera Matilde, la sorella di Lucia aspirante influencer e per nulla preparata all'incarico, che rinvigorirà se è possibile ancor di più il terzetto portando in casa ancora più scompiglio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

