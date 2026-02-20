Biagio Izzo truffe e risate | la commedia sbarca a Cittanova nel 2026

Biagio Izzo arriva a Cittanova il 22 febbraio 2026 per portare in scena la sua commedia “L’Arte della truffa”. L’attore napoletano si esibirà al Teatro Gentile, portando sul palco battute e situazioni divertenti ispirate alle truffe quotidiane. La pièce promette di far ridere il pubblico mentre riflette su inganni e scherzi della vita reale. La serata si preannuncia come un’occasione unica per apprezzare l’umorismo di Izzo in un teatro locale pieno di entusiasmo. I biglietti sono già in vendita.

Il Teatro Gentile di Cittanova si prepara ad accogliere il 22 febbraio 2026 l'attore Biagio Izzo con la sua commedia "L'Arte della truffa". La XXII Stagione Teatrale, organizzata dall'Associazione Kalomena, promette una serata all'insegna del divertimento, esplorando con ironia i confini tra onestà e inganno. L'evento, sostenuto da diversi enti locali, mira a valorizzare l'offerta culturale del territorio calabrese. Una commedia sull'inganno e le fragilità umane. La trama di "L'Arte della truffa" ruota attorno a Gianmario, un imprenditore edile napoletano che si trova a gestire una situazione decisamente inaspettata: la convivenza forzata con il fratello della moglie, un truffatore professionista costretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.