L’arte che abbatte le barriere Gli studenti incontrano il carcere

4 feb 2026

Questa mattina, 22 studenti del liceo Carlo Porta di Monza hanno incontrato i detenuti in un progetto chiamato “Incontro con il carcere”. L’iniziativa, promossa dall’istituto in collaborazione con la società “Armonia senza confini” e la Provincia, mira a abbattere le barriere tra studenti e persone carcerate attraverso l’arte e il confronto diretto. È un’esperienza che vuole cambiare punti di vista e favorire un dialogo reale tra due mondi spesso lontani.

“Incontro con il carcere“ è il progetto pilota formulato dall’istituto Carlo Porta (liceo economico sociale) per i 22 studenti della classe quarta GS con la società “Armonia senza confini“ e la Provincia di Monza e Brianza. Come spiega la dirigente scolastica Giovanna Lacatena, l’idea è nata da un incontro con il consigliere provinciale Giuseppe Azzarello, promotore del progetto, per offrire un’esperienza concreta con i detenuti del carcere di Bollate da aggiungere alle iniziative della scuola sulla legalità. "È cosa diversa spiegare Diritto e giustizia riparativa sui libri – fa eco la professoressa Anna Passoni – e far toccare con mano la realtà del carcere e di chi ha sbagliato e sta facendo un percorso riparativo e di rieducazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

