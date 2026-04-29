A dieci anni dal sisma finalmente riaperto il palazzo comunale

Dopo dieci anni, il palazzo comunale di Rapagnano è stato riaperto al pubblico con una cerimonia di inaugurazione. L'edificio, duramente colpito dal terremoto, è stato sottoposto a lavori di restauro e messa in sicurezza. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno assistito al taglio del nastro nel centro storico. La riapertura segna la conclusione di un percorso di recupero iniziato subito dopo il sisma.

Una domenica speciale per il centro storico di Rapagnano per il taglio del nastro al rinnovato e restaurato Palazzo Comunale a dieci anni dal sisma. Onori di casa fatti dal sindaco Elisabetta Ceroni che ha avuto vicino a lei il prefetto Edoardo D’Alascio, il presidente del Tribunale Pierfilippo Mazzagreco, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, il Presidente della Provincia Michele Ortenzi, il vicesegretario regionale Francesco Maria Luciani, i consiglieri regionali Andrea Putzu e Milena Sebastiani oltre ai sindaci dei comuni vicini, i comandanti dei Carabinieri di Montegiorgio e Monte San Pietrangeli e altre autorità militari insieme alla dirigente scolastica Alessia Quadrini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A dieci anni dal sisma finalmente riaperto il palazzo comunale Notizie correlate Terremoto, Norcia rinasce. Dopo quasi dieci anni inaugurato il palazzo comunaleNorcia (Perugia), 19 aprile 2026 – È stato inaugurato questa mattina il Palazzo comunale di Norcia, restituito alla comunità al termine di un... La chiesa di Santa Maria Assunta riaperta a dieci anni dal sismaLe campane di Santa Maria Assunta tornano a chiamare i fedeli: dopo quasi dieci anni dall’inagibilità seguita alle scosse del 2016, la chiesa della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le Università per Giulio Regeni. A dieci anni dalla scomparsa, un'iniziativa per la libertà di ricerca; '142 secondi - Il battito della terra': un film a 10 anni dal terremoto del Centro Italia; Le riflessioni del giudice Francesco Maria Caruso a dieci anni dal processo Aemilia; In dieci anni la fame nel mondo è raddoppiata. A dieci anni dal terremoto: Forte calo demografico . I borghi non restino vuotiUn convegno molto partecipato, in particolare da amministratori di Comuni che ricadono nel cratere, ma non solo, oltre che del commissario per la ricostruzione, senatore Guido Castelli (in ... ilrestodelcarlino.it Ricostruzione: a dieci anni dal sisma al via le iscrizioni per la Carovana 2026 del Cammino nelle terre mutateSi avvicina la Carovana 2026, promossa dall’Associazione Cammino nelle Terre Mutate, l’edizione speciale che segna il decennale dai terremoti del 2016-2017. Sarà un viaggio tra memoria e rinascita ... agensir.it Dieci anni fa, giovedì 28 aprile 2016, andava in onda su Rai 1 la prima puntata di **Non Dirlo al mio Capo ** - facebook.com facebook