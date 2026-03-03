La chiesa di Santa Maria Assunta riaperta a dieci anni dal sisma

Dopo quasi dieci anni di chiusura, la chiesa di Santa Maria Assunta a Cesolo è stata riaperta al pubblico. La chiesa, che era rimasta inagibile dopo le scosse del 2016, ha visto le sue porte riaprirsi durante una cerimonia solenne a cui hanno partecipato numerosi fedeli e rappresentanti locali. Le campane sono tornate a suonare, segnando un momento di ripresa per la frazione.

Le campane di Santa Maria Assunta tornano a chiamare i fedeli: dopo quasi dieci anni dall’inagibilità seguita alle scosse del 2016, la chiesa della frazione più popolosa del territorio settempedano, Cesolo, ha riaperto le porte con una cerimonia solenne e partecipata. Il sindaco Rosa Piermattei ha parlato di un ritorno alla normalità e alla memoria. "Restituiamo a Cesolo il luogo di fede in cui generazioni hanno celebrato i momenti più importanti della propria vita", ha detto il primo cittadino in occasione della cerimonia. Poi Piermattei ha ricordato l’atto simbolo della ripartenza: "Quando ho firmato la revoca dell’Ordinanza di inagibilità ho sentito un immenso sollievo: riportavamo al paese un centro di vita e di fede". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La chiesa di Santa Maria Assunta riaperta a dieci anni dal sisma Arquà Petrarca celebra i 1000 anni della chiesa di Santa Maria AssuntaArquà Petrarca si prepara a celebrare i 1000 anni della Chiesa di Santa Maria Assunta, cuore spirituale e identitario del borgo, con una messa... Leggi anche: Arquà Petrarca: la Chiesa di Santa Maria Assunta celebra il millenario Aggiornamenti e contenuti dedicati a Santa Maria Assunta Temi più discussi: Arquà Petrarca celebra i 1000 anni della chiesa di Santa Maria Assunta il 27 febbraio 2026; La chiesa di Santa Maria Assunta riaperta a dieci anni dal sisma; Dieci volte danneggiata, dieci volte ricostruita: riapre Santa Maria Assunta; L’ultimo saluto a Pietro Romiti: Esempio di impegno e amore. Chiesa di Santa Maria AssuntaNel cuore di Genova, la Chiesa di Santa Maria Assunta si erge come un esempio splendido di architettura religiosa. Situata in Via alla Chiesa di Rivarolo, 3, questa chiesa parrocchiale è un luogo dove ... lalucedimaria.it Dopo dieci anni ha riaperto al culto il tempio di Santa Maria AssuntaCesolo riabbraccia la sua chiesa. Grande festa Una giornata storica per la frazione di Cesolo e per l'intera comunità di San Severino Marche: dopo un'attesa durata quasi dieci anni a seguito delle sco ... youtvrs.it Dopo quasi dieci anni, la storica chiesa di Santa Maria Assunta a Cesolo torna ad aprire le sue porte ai fedeli - facebook.com facebook Post sisma 2016, riapre al culto a Cesolo la chiesa di Santa Maria Assunta. Simbolo frazione di San Severino Marche, lungo intervento di messa in sicurezza #ANSA x.com