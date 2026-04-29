A Casale la memoria dell’amianto fiorisce | il gesto degli scout

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casale Monferrato si tiene il Premio Vivaio Eternot 2026, dedicato a riconoscere il lavoro di esperti e ricercatori che si sono occupati di amianto. La cerimonia si svolge in un momento in cui la memoria delle vittime di esposizione all’amianto è particolarmente vivida nella comunità locale. Tra le iniziative, anche un gesto degli scout che ha voluto ricordare le persone colpite da questa sostanza.

? Cosa sapere A Casale Monferrato il Premio Vivaio Eternot 2026 premia esperti e ricercatori sull'amianto.. Il gesto degli scout Castorini trasforma la memoria storica in impegno per la prevenzione.. A Casale Monferrato, nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio, il Premio Vivaio Eternot 2026 ha trasformato il ricordo delle vittime dell’amianto in un impegno concreto per la ricerca scientifica e la tutela della salute pubblica. La cerimonia, tenutasi in una giornata dedicata alla memoria collettiva, ha la partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini riuniti per onorare chi ha lottato contro le conseguenze della tragedia industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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