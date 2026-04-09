Fiamme nella struttura con l' amianto scatta l' ordinanza dell' Asl sui prodotti agricoli e la gestione degli animali

Un incendio ha interessato ieri un'area di Pozzuolo Umbro, causando una colonna di fumo visibile a distanza. La struttura coinvolta conteneva materiali con amianto. In risposta all'evento, l'Azienda sanitaria locale ha emesso un'ordinanza riguardante i prodotti agricoli e la gestione degli animali nella zona interessata. La zona colpita si trova in un’area con bassa densità abitativa.

Un incendio ha interessato ieri l'area di Pozzuolo Umbro. Le fiamme hanno prodotto una alta colonna di fumo, in un’area a bassa densità abitativa. Una volta terminate le operazioni di spegnimento sono state effettuate tutte le valutazioni tecniche da parte di Arpa Umbria e della Usl Umbria 1.A. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Controlli amianto, Asl Bari autorizzata al campionamento delle fibre disperse: unica struttura in PugliaL’azienda sanitaria è infatti l’unica in Puglia ad aver ottenuto la qualificazione per il campionamento delle fibre aerodisperse di amianto, come...

Nasce un’alleanza per il benessere degli animali con prodotti bioSappiamo quanto sia fondamentale il benessere dei nostri amici a quattro zampe, a partire da ciò che mangiano.

Temi più discussi: Maso avvolto dalle fiamme (FOTO): massiccio intervento dei vigili del fuoco, distrutto il tetto della struttura; Incendio nella dimora di Carlo Porta: devastata dal rogo parte della storica Villa Sioli nel Milanese; San Pietro in Lama, appiccato il fuoco nella struttura dell'Asl abbandonata: in fiamme l’archivio cartaceo; Casotto in fiamme a Sopracornola, intervento urgente dei vigili del fuoco con 5 mezzi.

Le fiamme altissime e la chiamata ai soccorsi: struttura divorata dall’incendio | FOTOVasto incendio devasta un maso a Pramperch, La Valle: Vigili del Fuoco intervengono con squadre coordinate per contenere le fiamme. nordest24.it

Prima una bomba carta, poi le fiamme nella notte: il video dell’incendio allo stadio del FiumicinoLa sera prima dell’attentato incendiario che ha devastato il bar dello stadio Pietro Garbaglia del Fiumicino Calcio, la struttura era stata interessata da un altro atto intimidatorio. Ignoti avevano ... msn.com

Le fiamme hanno avvolto la struttura in legno che si estende su oltre 2mila metri quadrati, mentre i soccorsi hanno operato per ore in condizioni di rischio - facebook.com facebook

Incendio al Parco Olimpico di Rio: il Velodromo avvolto dalle fiamme | Video x.com