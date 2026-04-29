A Bassano Romano visite guidate musica e la tradizionale processione colorano le vie del borgo

A Bassano Romano si svolge la festa della Madonna dei Monti dal primo al tre maggio. Durante questi giorni, le vie del borgo sono animate da visite guidate, spettacoli musicali e la tradizionale processione. Le iniziative coinvolgono diverse attività che uniscono religione, arte e momenti di socializzazione, creando un evento che richiama residenti e visitatori. La manifestazione si ripete ogni anno e rappresenta un appuntamento importante per il paese.

Bassano Romano rinnova la tradizione con la festa Madonna dei Monti dal 1 al 3 maggio. Tante le attività in programma, che uniscono fede, divertimento, arte e convivialità. Il programma1 maggioOre 9,30 - piazza Umberto IProcessione attraverso il parco di villa Giustiniani accompagnata dal.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Alla scoperta del Castello di Vicalvi: Visite Guidate e Segreti del BorgoIl Castello di Vicalvi, con la sua imponente sagoma che domina la Valle di Comino, non è solo un monumento: è un narratore silenzioso di oltre mille... Le camelie colorano i giardini del borgo di Nicosia: è festa di primaveraSi svolgerà domenica 29 marzo dalle 10 al tramonto nel borgo ai piedi del convento di Nicosia di Calci, la ‘Festa di primavera. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Tabellino partita Sporting Bagnoregio vs Amatori Calcio Bassano Romano; Bassano Romano, tre studentesse dell’Iis protagoniste a Tarquinia al Certame Cardarelliano; Al via Terra dei Sapori - Il gusto del turismo lento: nel Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, tre appuntamenti gratuiti tra gusto, territorio e scoperta; Viterbo: I Mercatini del '600 di Bassano Romano alla Giornata Giubilare delle Rievocazioni Storiche Italiane. Antica Spezieria Monastica Monastero San Vincenzo Martire – Bassano Romano Un viaggio tra tradizione, natura e sapere antico. Dalle antiche ricette monastiche nascono prodotti unici, pensati per il benessere del corpo e dell’anima. Selezione di prep - facebook.com facebook