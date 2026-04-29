730 allarme Cgil sulla Certificazione unica | Dati sbagliati rischio per precompilate

Il 21 aprile scorso, il segretario confederale della Cgil e la presidente del sindacato hanno espresso preoccupazione riguardo alla Certificazione unica. Secondo quanto riferito, ci sarebbero dati errati presenti nel documento, con possibili ripercussioni sulle dichiarazioni precompilate. La Cgil ha evidenziato che queste imprecisioni possono creare problemi per i contribuenti e per il corretto svolgimento delle pratiche fiscali.

Il 21 aprile scorso, il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, e la presidente del Consorzio nazionale Caaf Cgil, Monica Iviglia, hanno inviato una lettera ufficiale al ministro Giancarlo Giorgetti e al viceministro Maurizio Leo per allertarli “su un’ anomalia che rischia di penalizzare pesantemente migliaia di contribuenti”. “Attraverso il monitoraggio costante delle strutture territoriali dell’Organizzazione e dei suoi Centri di Assistenza Fiscale, è infatti emerso come una quota significativa di sostituti d’imposta abbia rilasciato ai lavoratori dipendenti Certificazioni Uniche 2026 in cui risultano dati errati o assenti relativi alla natura del reddito di lavoro, utili per verificare il diritto alla somma che non concorre alla formazione del reddito o all’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 730, allarme Cgil sulla Certificazione unica: “Dati sbagliati, rischio per precompilate” Notizie correlate 730 precompilate: al via il gigante digitale con 1,3 miliardi di dati? Cosa sapere Agenzia delle Entrate mette online i 730 precompilate con 1,3 miliardi di dati informativi. Fisco, allarme Cgil: 730 a rischio per errori nelle certificazioni uniche dei redditiL’allarme arriva dalla Cgil a ventiquattrore dal debutto della precompilata 2026 : a rischio i 730 per errori nelle certificazioni uniche. Tutti gli aggiornamenti Errori nelle certificazioni uniche, 730 a rischio: allarme della Cgil sulle dichiarazioni dei redditi 2026A poche ore dal via alla dichiarazione dei redditi 2026, la Cgil segnala degli errori nelle certificazioni uniche di molti contribuenti che mettono a rischio ... fanpage.it 730, errori nelle Certificazioni Uniche. L’allarme Cgil: «Rischio perdita bonus e detrazioni nel precompilato»Il sindacato e i Caaf segnalano errori diffusi nelle Certificazioni Uniche che potrebbero impedire a molti lavoratori di ottenere correttamente i rimborsi ... corriere.it