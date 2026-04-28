L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili online i modelli 730 precompilati, contenenti circa 1,3 miliardi di dati informativi. Questa operazione permette ai contribuenti di consultare i propri dati fiscali senza doverli inserire manualmente. La pubblicazione avviene in un momento in cui l'accesso digitale ai documenti fiscali si amplia, offrendo strumenti più immediati per la gestione delle dichiarazioni.

? Cosa sapere Agenzia delle Entrate mette online i 730 precompilate con 1,3 miliardi di dati informativi.. Scadenze per l'invio fissate tra il 14 maggio e il 30 settembre 2026.. Dal pomeriggio di questo giovedì 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul proprio portale le dichiarazioni 730 precompilate per la stagione fiscale 2026, basate su un imponente flusso di oltre 1 miliardo e 300 milioni di informazioni raccolte dai database istituzionali. Il sistema si prepara a gestire una mole di dati senza precedenti, con 1.310.002.501 informazioni trasmesse per alimentare i modelli fiscali. La finestra temporale per l’invio del 730, previa verifica o modifica dei dati, sarà aperta dal 14 maggio fino al 30 settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 730 precompilate: al via il gigante digitale con 1,3 miliardi di dati

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