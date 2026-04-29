Nel modello di dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono scegliere di destinare alcune quote dell’IRPEF a diversi soggetti. In particolare, ci sono tre quote: il 5x1000, l’8x1000 e il 2x1000. Questi importi rappresentano parti dell’imposta che vengono assegnate a enti di vario tipo, come lo Stato, le associazioni o altre organizzazioni, a seconda delle preferenze espresse dal contribuente nel modulo della dichiarazione.

Il 5x1000, l’8x1000 e il 2x1000 sono quote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che il contribuente può destinare a specifici soggetti in sede di dichiarazione dei redditi. Non comportano costi aggiuntivi, ma rappresentano una scelta consapevole su come indirizzare una parte delle tasse già dovute allo Stato, trasformando un obbligo fiscale in un’opportunità di partecipazione attiva. Il 5x1000 è destinato principalmente a enti del terzo settore, alla ricerca scientifica e sanitaria, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle attività sociali dei comuni. Il contribuente può scegliere sia il settore sia un’organizzazione specifica, indicando il codice fiscale del beneficiario.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - 5x1000, 8x1000 e 2x1000: ecco le differenze

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