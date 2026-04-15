Il 5x1000, l’8x1000 e il 2x1000 sono quote dell’IRPEF che i contribuenti possono scegliere di destinare a vari soggetti durante la dichiarazione dei redditi. Queste quote rappresentano diverse possibilità di destinazione, con modalità e destinatari distinti. La scelta di assegnare una di queste quote comporta un aggiornamento annuale delle opzioni disponibili e delle modalità di indicazione nel modello di dichiarazione.

Il 5x1000, l’8x1000 e il 2x1000 sono quote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che il contribuente può destinare a specifici soggetti in sede di dichiarazione dei redditi. Non comportano costi aggiuntivi, ma rappresentano una scelta consapevole su come indirizzare una parte delle tasse già dovute allo Stato, trasformando un obbligo fiscale in un’opportunità di partecipazione attiva. Il 5x1000 è destinato principalmente a enti del terzo settore, alla ricerca scientifica e sanitaria, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle attività sociali dei comuni. Il contribuente può scegliere sia il settore sia un’organizzazione specifica, indicando il codice fiscale del beneficiario.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le principali differenze tra il 5x1000, l’8x1000 e il 2x1000

Quali sono le differenze principali tra il 2 e l'8x1000Il 5x1000, l’8x1000 e il 2x1000 sono quote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che il contribuente può destinare a specifici...

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