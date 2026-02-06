Cosa sappiamo sull'inchiesta per falso sull'arresto del 2024 fatto dall'agente che ha ucciso un 28enne a Rogoredo
La Procura di Milano apre un’inchiesta per falso sull’arresto del 2024 compiuto dall’agente che ha ucciso un 28enne a Rogoredo. Le verifiche puntano a chiarire eventuali irregolarità nel procedimento e a capire se ci siano state manovre sbagliate o manipolazioni dei fatti. La vicenda torna al centro dell’attenzione, mentre proseguono le indagini sulla tragica sparatoria avvenuta lo scorso 26 gennaio.
La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per falso per indagare su un arresto fatto nel 2024 dal poliziotto che, lo scorso 26 gennaio, ha ucciso un 28enne a Rogoredo. Il tribunale aveva trasmesso gli atti ai pm per valutare "condotte penalmente rilevanti".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Rogoredo Uccisione
Contestato un arresto del 2024: sull’agente che ha ucciso il pusher a Rogoredo un fascicolo con l’accusa di falso
A Milano sono ancora in attesa di scoprire il nome dell’agente coinvolto nel caso di ieri.
L’inchiesta di Fanpage sull’ex Forza Nuova che ha fatto affari con Chigi e FdI arriva in Parlamento
Un'inchiesta di Fanpage rivela come l'ex Forza Nuova abbia intrattenuto rapporti con Chigi e FdI, portando a un dibattito acceso in Parlamento.
Ultime notizie su Rogoredo Uccisione
Argomenti discussi: Amici romani, paradisi fiscali e crypto: cosa sappiamo dell'inchiesta che scuote la Triestina; Niscemi, l’inchiesta sulla frana, le responsabilità e il futuro di una città che rischia di sparire. Il punto; La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo; Donna 48enne scomparsa da una settimana a Sulmona: aperta un'inchiesta.
Niscemi, l’inchiesta sulla frana, le responsabilità e il futuro di una città che rischia di sparire. Il puntoDurante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, la presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, Domenica Motta, ha definito Niscemi la priorità dell’Italia , esprimendo vicinanza e solidarietà ... tg.la7.it
Incidente ferroviario in Spagna, dalle vittime all'inchiesta: cosa sappiamoProseguono le indagini sull'incidente ferroviario di Adamuz in Spagna in cui due treni dell'Alta velocità si sono scontrati vicino Cordoba causando almeno 40 morti e oltre 100 feriti. Mentre continuan ... tg24.sky.it
Cosa sappiamo del cadavere recuperato in mare alla Colombaia di Trapani #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook
Uccisi dal monossido, l'origine del gas letale: cosa sappiamo x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.