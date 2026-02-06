Cosa sappiamo sull'inchiesta per falso sull'arresto del 2024 fatto dall'agente che ha ucciso un 28enne a Rogoredo

La Procura di Milano apre un’inchiesta per falso sull’arresto del 2024 compiuto dall’agente che ha ucciso un 28enne a Rogoredo. Le verifiche puntano a chiarire eventuali irregolarità nel procedimento e a capire se ci siano state manovre sbagliate o manipolazioni dei fatti. La vicenda torna al centro dell’attenzione, mentre proseguono le indagini sulla tragica sparatoria avvenuta lo scorso 26 gennaio.

