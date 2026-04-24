Lucia Tognela morta a 60 anni nel bosco di Trevigno | l'ipotesi di un branco di cani che l'ha sbranata

Una donna di 60 anni è stata trovata senza vita in un bosco di Trevigno, in provincia di Sondrio. Sul suo corpo sono state riscontrate ferite compatibili con morsi di cani. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e valutano l’ipotesi di un attacco da parte di un branco di cani. Non sono state rese note altre informazioni sullo stato del luogo o sull’eventuale presenza di animali nelle vicinanze al momento del decesso.

Si chiamava Lucia Tognela, la donna di sessant'anni che è stata trovata morta in un bosco a Trivigno (Sondrio): aveva ferite sul corpo compatibili a morsi di cani. Si ipotizza che sia stata sbranata dai cani.🔗 Leggi su Fanpage.it

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