? Cosa sapere Alfonso Rizzuto pubblica ad aprile 2026 il libro Un dono inaspettato: Rodrigo.. L'opera Kimerik documenta il legame trentennale tra l'autore e il suo cavallo.. Alfonso Rizzuto pubblica nell’aprile 2026 la sua nuova opera narrativa dedicata al legame trentennale con il cavallo Rodrigo, un volume che esplora la profonda sintonia tra uomo e animale attraverso un percorso di vita durato trentadue anni. Il racconto, intitolato Un dono inaspettato: Rodrigo, è stato pubblicato dalla casa editrice Kimerik di Messina all’interno della collana Percorsi. Il volume, curato e introdotto da Donato Di Capua, presenta una copertina che ritrae un momento di festa tra un cavaliere e il suo compagno, con una torta decorata a base di caramelle e carote.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 32 anni di complicità: il libro che racconta l’amore tra uomo e cavallo

Il CASO CAPONI e l’ALIENO: cosa è successo davvero

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