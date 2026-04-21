San Giovanni Valdarno 25 Aprile e memoria condivisa | le celebrazioni per la Liberazione e l’eccidio di Santa Lucia

San Giovanni Valdarno si appresta a celebrare l’81ª Festa della Liberazione e l’82° anniversario dell’eccidio di Santa Lucia, eventi che ricordano momenti fondamentali della storia locale. Le commemorazioni si svolgeranno nei prossimi giorni, coinvolgendo la comunità e le istituzioni del territorio. Le date segnano un’occasione per riflettere sulla memoria condivisa e sugli avvenimenti che hanno segnato il passato della zona.

Arezzo, 21 aprile 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara a vivere le celebrazioni dell’81ª Festa della Liberazione e dell’82° anniversario dell’eccidio di Santa Lucia, due ricorrenze profondamente legate alla storia e alla memoria del territorio. Un programma di iniziative promosso dal Comune in collaborazione con ANPI Valdarno e con il Comune di Cavriglia, che si svolgerà venerdì 24 aprile con momenti di forte valore istituzionale e simbolico. La giornata si aprirà alle ore 9 al Cippo di Santa Lucia, luogo dell’eccidio del 24 aprile 1944. Qui il sindaco Valentina Vadi incontrerà il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti O Sanni e il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni Valdarno, 25 Aprile e memoria condivisa: le celebrazioni per la Liberazione e l’eccidio di Santa Lucia Notizie correlate Leggi anche: Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completo A San Giovanni Valdarno l’evento conclusivo delle celebrazioni dedicate a Pietro Leopoldo d'Asburgo LorenaArezzo, 2 febbraio 2026 – A San Giovanni Valdarno l’evento conclusivo delle celebrazioni dedicate a Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena: protagonisti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 25 aprile: San Giovanni Valdarno e Cavriglia insieme per ricordare la Resistenza e Santa Lucia; 25 Aprile, tra memoria e partecipazione: a San Giovanni una giornata di iniziative per gli 80 anni della democrazia; Finisce a San Giovanni Valdarno la stagione della Passalacqua Ragusa; Finisce a San Giovanni Valdarno la stagione della Passalacqua: gara 3 fatale. A2F Playoff - La Passalacqua impatta la serie: si torna a San Giovanni ValdarnoLa Passalacqua fa sua ‘Gara 2’ impattando la serie: giocherà il passaggio alle semifinali dei play off, nella ‘bella’, sul campo di San Giovanni Valdarno sabato ... pianetabasket.com A2 F - Finisce a San Giovanni Valdarno la stagione della Passalacqua: gara 3 fataleUn secondo quarto disastroso condanna Ragusa all’uscita dai quarti di finale play off. del campionato di serie A2 di basket femminile. Costretta a rincorrere, non riesce la rimonta ... pianetabasket.com Ieri a San Giovanni Valdarno, al Sangiovese Festival. Che splendida iniziativa, e che meraviglia vedere la piazza in festa: il vino, le tradizioni e la comunità che si incontrano nel cuore del territorio. facebook