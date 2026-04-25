25 aprile a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo | feriti un uomo e una donna

A Roma, poco dopo il corteo per il 25 aprile organizzato dall'Anpi, sono stati esplosi colpi di arma ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster. Due persone sono rimaste ferite: un uomo e una donna, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine. Non sono stati ancora chiariti i motivi di quanto accaduto né ci sono aggiornamenti sull’identità degli autori.

(Adnkronos) – Spari ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster di Roma dove si era da poco concluso il corteo per il 25 aprile dell'Anpi. Un uomo e una donna sono rimasti feriti non in modo grave, riportando lievi escoriazioni, e sono stati soccorsi dal 118. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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