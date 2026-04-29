In occasione del 25 aprile, un rappresentante dell'Associazione Nazionale Partigiani ha espresso gratitudine alle forze dell'ordine e agli inquirenti, riconoscendo la rapidità e l’efficacia delle indagini. Ha anche sottolineato l’impegno dell’associazione nel mantenere un atteggiamento inclusivo nei confronti della comunità ebraica di Roma. La giornata è stata segnata da un messaggio di unità e rispetto tra diverse comunità.

“Eravamo preoccupati, ringraziamo le forze dell’ordine e gli inquirenti, hanno fatto in fretta, hanno fatto bene. La Brigata Ebraica ha smentito l’iscrizione di questo ragazzo alla loro associazione, bene. Bisogna stringere, e non allargare. Le responsabilità penali sono tutte individuali, e dovrà rispondere di tentato omicidio. Tuttavia è bene che tutte le forme istituzionali lavorino ad abbassare il clima. C’è stato in questi anni un clima inaccettabile, di guerra che ha portato ad aggressioni, ordigni, bombe, su cui c’è stata pochissima attenzione del sistema politico e mediatico del nostro Paese”. Lo ha detto Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale, commentando l’attentato dello scorso 25 aprile a Roma che ha portato al ferimento di due attivisti dell’ANPI.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 Aprile, Pierlorenzi (ANPI): "Noi sempre inclusivi verso comunità ebraica Roma"

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