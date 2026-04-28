Il 25 aprile, a Bologna, l’ex presidente del Consiglio ha partecipato a una conferenza stampa dopo aver incontrato un militante di Italia Viva, che era stato allontanato dal servizio d’ordine durante la manifestazione. L’uomo, di ottantadue anni, era stato rimosso perché portava una bandiera dell’Ucraina. La visita si è svolta nel giorno in cui si celebra la festa della libertà.

(LaPresse) Matteo Renzi a Bologna ha tenuto una conferenza stampa dopo aver incontrato il professor Tino Ferrari, l’ottantaduenne militante di Italia Viva allontanato dal servizio d’ordine durante il corteo del 25 aprile nel capoluogo emiliani perché portava una bandiera dell’Ucraina. “Il professor Ferrari di 81 anni che il 25 aprile ha fatto una cosa bellissima, da bravo cittadino è voluto scendere in piazza, ha preso la bandiera che rappresenta il suo cuore: la bandiera dell’Italia, dell’Europa e dell”Ucraina, che è la posizione di Italia Viva. E’ stato bloccato da un violento, e siccome penso sia vergognoso ho ritenuto giusto fermarmi al volo per un abbraccio a Tino e per dire che il 25 aprile è la festa della liberazione e della libertà”, ha detto il leader di Iv.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, Renzi a Bologna con il militante Tino Ferrari: "E' la festa della libertà"

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