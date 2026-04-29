25 aprile il 21enne arrestato ripreso mentre spara | il video della polizia

Da lapresse.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il corteo del 25 aprile a Roma, poco dopo la fine della manifestazione, la polizia ha diffuso un video che ritrae un giovane di 21 anni mentre spara contro due persone iscritte all’Anpi. L’episodio si è verificato nei pressi di Parco Schuster e ha portato all’arresto del ragazzo. La registrazione mostra il momento in cui il giovane impugna una pistola e apre il fuoco.

Un video diffuso dalla polizia mostra il 21enne Eithan Bondi mentre spara contro due iscritti all’Anpi, il 25 aprile, al termine del corteo di Roma, vicino Parco Schuster. Il giovane responsabile del gesto infatti è stato identificato attraverso l’analisi delle numerose telecamere di videosorveglianza in dotazione al Comune di Roma ed alla Questura capitolina. Nell’immediatezza dei fatti, le due vittime, assistite dal personale del Commissariato di PS Colombo e della Digos, avevano sporto denuncia, fornendo una sommaria descrizione dei fatti. Attraverso l’analisi dei frame estrapolati, gli investigatori sono riusciti a risalire al modello dello scooter e a dati parziali della targa del motoveicolo.🔗 Leggi su Lapresse.it

25 aprile il 21enne arrestato ripreso mentre spara il video della polizia
© Lapresse.it - 25 aprile, il 21enne arrestato ripreso mentre spara: il video della polizia

Notizie correlate

Spari al 25 aprile, la Brigata ebraica contro il 21enne arrestato: «Non lo conosciamo». La condanna di Fiano: «Chi spara è un criminale»«Non lo conosciamo» dicono i vertici della Brigata Ebraica dopo l’arresto di Eithan Bondi, il 21enne accusato di tentato omicidio per gli spari...

Confessa il 21enne arrestato per gli spari al 25 aprile: «Sono della Brigata Ebraica». A casa coltelli e pistole da softair: il video che l’ha incastratoHa confessato il giovane di 21anni fermato per il ferimento di due attivisti dell’Anpi durante le celebrazioni dell’ultimo 25 aprile.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Spari del 25 aprile, fermato un 21enne: Sono della Brigata ebraica. Ma la comunità lo smentisce; Spari al 25 aprile a Roma, fermato un 21enne della Comunità ebraica; Lo sparatore del 25 aprile a Roma è un 21enne della comunità ebraica. Fermato per tentato omicidio; 25 aprile, per gli spari a Roma fermato un 21enne per tentato omicidio.

25 aprile il 21enneEithan Bondi, chi è il 21enne fermato per gli spari a parco Schuster il 25 aprileHa 21 anni e si dice appartenente alla Brigata Ebraica Eithan Bondi, il giovane fermato per gli spari del 25 aprile al parco Schuster a Roma, con una pistola ... lapresse.it

25 aprile il 21enne25 aprile, il 21enne arrestato ripreso mentre spara: il video della poliziaUn video diffuso dalla polizia mostra il 21enne Eithan Bondi mentre spara contro due iscritti all'Anpi, il 25 aprile, al termine del corteo di Roma, vicino ... lapresse.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.