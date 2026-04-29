25 aprile il 21enne arrestato ripreso mentre spara | il video della polizia

Durante il corteo del 25 aprile a Roma, poco dopo la fine della manifestazione, la polizia ha diffuso un video che ritrae un giovane di 21 anni mentre spara contro due persone iscritte all’Anpi. L’episodio si è verificato nei pressi di Parco Schuster e ha portato all’arresto del ragazzo. La registrazione mostra il momento in cui il giovane impugna una pistola e apre il fuoco.

Un video diffuso dalla polizia mostra il 21enne Eithan Bondi mentre spara contro due iscritti all’Anpi, il 25 aprile, al termine del corteo di Roma, vicino Parco Schuster. Il giovane responsabile del gesto infatti è stato identificato attraverso l’analisi delle numerose telecamere di videosorveglianza in dotazione al Comune di Roma ed alla Questura capitolina. Nell’immediatezza dei fatti, le due vittime, assistite dal personale del Commissariato di PS Colombo e della Digos, avevano sporto denuncia, fornendo una sommaria descrizione dei fatti. Attraverso l’analisi dei frame estrapolati, gli investigatori sono riusciti a risalire al modello dello scooter e a dati parziali della targa del motoveicolo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 aprile, il 21enne arrestato ripreso mentre spara: il video della polizia Notizie correlate Spari al 25 aprile, la Brigata ebraica contro il 21enne arrestato: «Non lo conosciamo». La condanna di Fiano: «Chi spara è un criminale»«Non lo conosciamo» dicono i vertici della Brigata Ebraica dopo l’arresto di Eithan Bondi, il 21enne accusato di tentato omicidio per gli spari... Confessa il 21enne arrestato per gli spari al 25 aprile: «Sono della Brigata Ebraica». A casa coltelli e pistole da softair: il video che l’ha incastratoHa confessato il giovane di 21anni fermato per il ferimento di due attivisti dell’Anpi durante le celebrazioni dell’ultimo 25 aprile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spari del 25 aprile, fermato un 21enne: Sono della Brigata ebraica. Ma la comunità lo smentisce; Spari al 25 aprile a Roma, fermato un 21enne della Comunità ebraica; Lo sparatore del 25 aprile a Roma è un 21enne della comunità ebraica. Fermato per tentato omicidio; 25 aprile, per gli spari a Roma fermato un 21enne per tentato omicidio. Eithan Bondi, chi è il 21enne fermato per gli spari a parco Schuster il 25 aprileHa 21 anni e si dice appartenente alla Brigata Ebraica Eithan Bondi, il giovane fermato per gli spari del 25 aprile al parco Schuster a Roma, con una pistola ... lapresse.it 25 aprile, il 21enne arrestato ripreso mentre spara: il video della poliziaUn video diffuso dalla polizia mostra il 21enne Eithan Bondi mentre spara contro due iscritti all'Anpi, il 25 aprile, al termine del corteo di Roma, vicino ... lapresse.it Il 29 Aprile 1980 muore Alfred Hitchcock, regista. Alfred Hitchcock è il regista inglese più famoso al mondo. È stato definito come re del thriller, genio della cinepresa ed evocatore dell'inconscio. Ripercorriamo la sua carriera Alfred Hitchcock è un regista ingles - facebook.com facebook È stato fermato l’uomo che il 25 aprile ha sparato contro una coppia di attivisti dell’Anpi nei pressi di parco Schuster, a Roma con una pistola ad aria compressa. Si tratta di un giovane di 21 anni, vicino alla comunità ebraica di Roma. L’abitazione del ragazzo x.com