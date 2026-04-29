25 aprile fermato un 21enne per spari a Roma

Un giovane di 21 anni è stato fermato a Roma in relazione agli spari avvenuti il 25 aprile. Le indagini hanno utilizzato immagini delle telecamere di sorveglianza e la targa di uno scooter per identificare il sospettato. L’uomo è ora sotto indagine anche per detenzione di armi, con l’inchiesta affidata all’unità antiterrorismo. La vicenda si inserisce tra gli episodi di violenza verificatisi nella capitale in quella giornata.

Decisive nelle indagini le immagini delle telecamere e la targa dello scooter: il giovane che ha sparato a Roma il 25 aprile è indagato anche per detenzione di armi, inchiesta affidata all’antiterrorismo Una svolta nelle indagini sugli spari avvenuti lo scorso 25 aprile nella Capitale.Nella notte gli inquirentihanno fermato un 21enne, ora accusato di tentato omicidioper il ferimento di due persone durante le celebrazioni della Festa della Liberazione. Il provvedimento è stato disposto dai magistrati della Procura di Roma, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi.Al giovane viene contestato anche il reato di detenzione di armi,mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio della vicenda.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - 25 aprile, fermato un 21enne per spari a Roma Fermato l’autore degli spari del 25 aprile: è un 21enne vicino alla comunità ebraica Notizie correlate Spari al corteo del 25 aprile a Roma, fermato un 21enneAGI - Un 21enne è stato fermato dai poliziotti della Digos perché sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti... Leggi anche: Spari al 25 aprile a Roma, fermato un 21enne della Comunità ebraica Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spari a Roma, fermato nella notte un 21enne; Spari 25 aprile: fermato un 21enne della comunità ebraica, è accusato di tentato omicidio; Spari al 25 aprile a Roma, fermato un 21enne della Comunità ebraica; Fermato l’autore degli spari del 25 aprile: è un 21enne della comunità ebraica. Spari a Roma, fermato un 21enne per aver ferito i due attivisti dell’Anpi il 25 aprileLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari Roma, fermato un 21enne per aver ferito i due attivisti dell’Anpi il 25 aprile ... tg24.sky.it Spari contro Anpi a Roma il 25 aprile, fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraicaLa Polizia di Stato nella notte ha fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraica, presunto autore degli spari contro gli attivisti dell'Anpi a ... fanpage.it Ops. Ma guarda un po’. Il pistolero del 25 aprile a Roma sarebbe Eithan Bondi, 21 anni. Chi è Un membro della Brigata Ebraica. Dichiarato. Questo qua festeggiava la Liberazione, peraltro in un corteo dove c’era gente che va in tivù dicendo “Definisci banbin - facebook.com facebook #Mourinho: “ #Roma il posto più bello della mia carriera. Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno alla squadra. Livello di esigenza alto Non è un dramma! Quando abbiamo vinto la Conference la festa è stata pazzesca. Non è colpa dei tifosi se x.com