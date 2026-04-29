Nelle ultime ore, si sono svolte perquisizioni in casa di un 21enne coinvolto nell'episodio di spari con una pistola a pallini contro due membri dell’Anpi vicino al parco Schuster di Roma. Le forze dell’ordine stanno analizzando i reperti trovati durante la perquisizione. Intanto, si indaga anche su un possibile collegamento con un episodio passato che ha coinvolto la Brigata ebraica.

Svolta nelle indagini sugli spari con una pistola a pallini contro due iscritti all’Anpi avvenuti sabato pomeriggio nei pressi del parco Schuster a Roma.La Polizia ha fermato un ragazzo di 21 anni, Eithan Bondi, accusato di aver premuto il grilletto contro Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, di 62 e 66 anni, rimasti feriti in modo lieve. Il giovane avrebbe ammesso le proprie responsabilità e dichiarato di far parte della " Brigata Ebraica ", versione peraltro smentita dalla stessa associazione. Decisivi pe r l’identificazione sono stati i video acquisiti dagli investigatori, coordinati dalla Procura. In particolare, le immagini sul lungotevere di Pietra Papa hanno permesso di ricostruire la targa dello scooter bianco guidato dal 21enne, che secondo le testimonianze delle vittime indossava una mimetica verde e un casco integrale scuro.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 25 aprile, cos'hanno trovato in casa al 21enne che ha sparato. Il giallo sulla Brigata ebraica

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