25 Aprile contestata la Brigata Ebraica a Milano

Durante la manifestazione del 25 aprile a Milano, alcuni attivisti dei movimenti Pro Pal hanno contestato la presenza della Brigata Ebraica nel corteo che attraversa corso Venezia. La protesta si è verificata nel corso della manifestazione commemorativa, coinvolgendo i partecipanti e attirando l'attenzione dei presenti sulla questione. La contestazione ha caratterizzato la giornata dedicata alla celebrazione della liberazione nazionale.

Attivisti dei movimenti Pro Pal hanno contestato la Brigata Ebraica all’interno del corteo del 25 Aprile a Milano, in corso Venezia. “Fuori i sionisti dal corteo”, “Assassini” gli slogan urlati dai filo palestinesi ai manifestanti che sfilavano sotto il vessillo della Brigata. Le forze dell’ordine sono intervenute separando le parti e in precedenza per sgomberare il blocco che un gruppo di militanti del Carc aveva fatto per impedire il passaggio alla Brigata. 25 aprile, Forza Nuova riunita a Predappio. Fiore: "L'antifascismo è finito" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 Aprile, contestata la Brigata Ebraica a Milano Notizie correlate 25 aprile, Brigata ebraica contestata al corteo di Milano(Adnkronos) – Fischi e grida “vergogna vergogna” al momento dell’immissione della Brigata ebraica nel corteo per il 25 aprile a Milano. Leggi anche: 25 aprile, contestata la Brigata Ebraica: corteo bloccato all'altezza di via Senato Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il bellicoso 25 Aprile. La Brigata ebraica si arrende: non ci sarà (di A. Molle); Ecco perché la Brigata Ebraica non parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile a Roma; Stato genocida, non sfilino: l'attacco alla Brigata Ebraica per il 25 Aprile. Si farà un comizio alternativo; 25 Aprile, palco bis per il Coordinamento per la pace. La Brigata ebraica sfilerà con le bandiere. 25 Aprile, contestata la Brigata Ebraica a MilanoAttivisti dei movimenti pro Pal hanno contestato la Brigata Ebraica all'interno del corteo del 25 Aprile a Milano, in corso Venezia. Fuori i sionisti dal corteo, Assassini gli slogan urlati dai fi ... ilgiornale.it 25 aprile a Milano, manifestanti pro-Palestina contestano la Brigata Ebraica. Fischi e urla: Fuori i sionisti dal corteoFischi e urla contro la Brigata Ebraica durante la manifestazione del 25 aprile a Milano: Fuori i sionisti dal corteo ... ilfattoquotidiano.it Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Caos al corteo del 25 aprile a Milano, tra tensioni e insulti choc alla Brigata ebraica. Mentre a prima parte del corteo del 25 Aprile, con la banda d'Affori, i gonfaloni di Comune e Regione e le istituzioni è arrivata già in piazz - facebook.com facebook A #Milano tensione al corteo del #25aprile, insulti alla Brigata ebraica: "Fuori i sionisti, assassini". E #Fiano denuncia: "Ci hanno detto saponette mancate". x.com