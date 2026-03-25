Edoardo Carboni, consigliere comunale del Partito Democratico ad Ancona, ha commentato la vittoria del No al referendum sulla riforma della Giustizia, sottolineando che si sono mantenuti i principi della separazione dei poteri. Ha aggiunto che, sebbene la vittoria sia positiva, questa non garantisce automaticamente il successo alle prossime elezioni nel 2027.

ANCONA – Edoardo Carboni, consigliere comunale ad Ancona del Partito Democratico, commenta così la vittoria del No al referendum sulla riforma della Giustizia: «Bene, anzi benissimo, la vittoria del No al referendum, con cui si mantengono intatti il principio della separazione dei poteri, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e il nostro testo costituzionale. Allo stesso tempo, si ritiene opportuno sottolineare come il risultato di Ancona sia stato nettamente e inequivocabilmente a favore del No: un dato politico rilevante, che merita un’attenta riflessione soprattutto alla luce del fatto che alcuni esponenti della Giunta e della maggioranza si erano pubblicamente esposti a sostegno del Sì. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Edoardo Carboni (Pd): «Bene la vittoria al referendum, ma non basta per vincere le elezioni nel 2027»

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