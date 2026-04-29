2025 da incorniciare per Macron tra investimenti e impianti sportivi

Il 2025 si rivela un anno di successo per l’azienda bolognese di abbigliamento sportivo, con una crescita significativa nel settore degli investimenti e degli impianti sportivi. La società ha registrato un incremento delle attività e delle iniziative legate allo sport, consolidando la sua presenza sul mercato. Questa serie di eventi testimonia un andamento positivo per l’azienda, rafforzando la sua posizione nel settore dell’abbigliamento sportivo.

Un anno da incorniciare, che conferm la scalata Macron, l’azienda bolognese di abbigliamento sportivo. Come riporta la Dire, i numeri del bilancio 2025 sanciscono un nuovo traguardo nel percorso di crescita del marchio. L’assemblea dei soci ha dato il via libera a un rendiconto che vede il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Impianti sportivi e spazi-attività. Pistoia nei bassifondi regionali. Servono investimenti per risalireTerz’ultimo posto regionale per numero di impianti sportivi presenti sul territorio che diventa quart’ultimo per gli spazi per attività che gravitano... Da Regione Lombardia 3,5 milioni di euro per gli impianti sportivi della provinciaTrenta milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione da Regione Lombardia hanno generato 81 progetti finanziati e oltre 88 milioni di euro di...