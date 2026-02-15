Pistoia si trova tra le ultime posizioni della classifica regionale per il numero di impianti sportivi, una situazione che peggiora anche per gli spazi dedicati alle attività, estendendosi da Pescia a Montale. La causa principale risiede nella scarsa presenza di strutture e aree dedicate allo sport, un problema che si riflette in modo evidente nelle statistiche ufficiali pubblicate da Sport e Salute, parte del Coni. Il recente

Terz’ultimo posto regionale per numero di impianti sportivi presenti sul territorio che diventa quart’ultimo per gli spazi per attività che gravitano da Pescia a Montale: è questa la sintesi estrema del " Censimento Nazionale " presentato da Sport e salute, ovvero la parte del Coni che si concentra sugli aspetti economici e di sviluppo del settore, pubblicato in questi giorni. La nostra provincia vanta, ad oggi, 481 impianti attivi che corrispondono a 841 spazi (maggiore capacità di campi, palestre e quant’altro su di una stessa struttura): per quanto riguarda la prima voce fanno peggio soltanto Prato (289), che però cresce in maniera esponenziale sugli investimenti e ciò che si crea in termini economici con lo sport per ogni singolo abitante come specificato nell’articolo sottostante, e Massa Carrara (321). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impianti sportivi e spazi-attività. Pistoia nei bassifondi regionali. Servono investimenti per risalire

Il progetto RiqualifichiAMO, ideato dal Pistoia Basket, mira a riqualificare spazi sportivi all’aperto in Toscana, promuovendo inclusione, benessere e rigenerazione urbana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.