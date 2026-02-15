Impianti sportivi e spazi-attività Pistoia nei bassifondi regionali Servono investimenti per risalire
Pistoia si trova tra le ultime posizioni della classifica regionale per il numero di impianti sportivi, una situazione che peggiora anche per gli spazi dedicati alle attività, estendendosi da Pescia a Montale. La causa principale risiede nella scarsa presenza di strutture e aree dedicate allo sport, un problema che si riflette in modo evidente nelle statistiche ufficiali pubblicate da Sport e Salute, parte del Coni. Il recente
Terz’ultimo posto regionale per numero di impianti sportivi presenti sul territorio che diventa quart’ultimo per gli spazi per attività che gravitano da Pescia a Montale: è questa la sintesi estrema del " Censimento Nazionale " presentato da Sport e salute, ovvero la parte del Coni che si concentra sugli aspetti economici e di sviluppo del settore, pubblicato in questi giorni. La nostra provincia vanta, ad oggi, 481 impianti attivi che corrispondono a 841 spazi (maggiore capacità di campi, palestre e quant’altro su di una stessa struttura): per quanto riguarda la prima voce fanno peggio soltanto Prato (289), che però cresce in maniera esponenziale sugli investimenti e ciò che si crea in termini economici con lo sport per ogni singolo abitante come specificato nell’articolo sottostante, e Massa Carrara (321). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il progetto RiqualifichiAMO, ideato dal Pistoia Basket, mira a riqualificare spazi sportivi all’aperto in Toscana, promuovendo inclusione, benessere e rigenerazione urbana.
