A Riccione si apre ufficialmente la stagione internazionale di beach volley, con oltre 200 campi allestiti sulla spiaggia e circa 1.500 atleti provenienti da diverse nazioni. La manifestazione, che si svolge subito dopo le festività pasquali, prevede numerose competizioni tra le varie coppie e si svolge lungo tutta la spiaggia della Perla Verde, trasformata in un vero e proprio campo di gara a cielo aperto.

Inizia a Riccione la stagione internazionale del beach volley. Come da tradizione, subito dopo la Pasqua, la spiaggia della Perla verde si trasformerà in una distesa infinita di reti, schiacciate e tuffi acrobatici, in una sfida continua punto su punto: un immenso quartiere generale dello sport sulla sabbia nel tratto compreso tra il porto e la zona del Marano, dove lo spettacolo è assicurato per tutti. Con oltre 200 campi da gioco e le tribune del campo centrale di piazzale Azzarita, la città è pronta ad accogliere la ventisettesima edizione del Beachline Festival. Attesi oltre 1.500 atleti determinati a sfidarsi in match di altissimo livello dal 6 al 12 aprile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Oltre 200 campi allestiti e 1.500 atleti in arrivo: Riccione protagonista del beach volley europeo

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